Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
автобусы
автобусы
© Администрация Главы Республики Карелия is licensed under public domain
Главная / Общество
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:31

Велосипед в автобусе — не так просто: почему перевозка больших вещей может стать головной болью

Перевозка скутеров в стандартных автобусах невозможна из-за их габаритов — Емеельяненко

Возможность провоза велосипедов, крупного багажа и животных в общественном транспорте напрямую зависит от класса автобуса и внутренних правил перевозчика. Об этом рассказала председатель Профсоюза водителей общественного транспорта Людмила Емельяненко в интервью MosTimes. Эксперт уточнила, что именно эти факторы влияют на возможность перевозки объемных вещей, и подчеркнула важность соблюдения установленных требований для безопасного и комфортного путешествия.

Правила перевозки объемных вещей

Как пояснила Емельяненко, ключевым фактором при провозе любых крупногабаритных вещей является класс автобуса. Каждое транспортное средство имеет свои особенности, и перевозчики сами устанавливают правила, которыми должны руководствоваться водители. Эти требования закреплены в официальных правилах перевозки пассажиров.

"Все зависит от самого автобуса. Должен быть специальный грузовой отсек для перевозки именно больших грузов", — объяснила председатель профсоюза.

Это означает, что для перевозки вещей, таких как велосипеды или крупный багаж, важна не только вместимость салона, но и наличие специальных отсеков для грузов.

Перевозка велосипедов и крупного багажа

Емельяненко также отметила, что для транспортировки крупногабаритного багажа в салоне автобуса действуют строгие ограничения по габаритам, включая длину, высоту и толщину. Например, если пассажир планирует перевезти велосипед, то его необходимо перевозить в собранном виде, и существуют определенные требования по его размерам.

"Определенные должны быть размеры. Например, если велосипед перевозить, то только в собранном виде. Есть определенные требования по габаритам для перевозки велосипедов, вообще крупногабаритного багажа, высота, длина, толщина", — пояснила она.

То есть, велосипед нужно разобрать, а затем занести в автобус в собранном виде и поставить в специально отведенное место.

Эти ограничения необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и водителя, а также чтобы избежать возможных неудобств, связанных с транспортировкой больших предметов в условиях ограниченного пространства автобуса.

Перевозка скутеров и животных

Что касается других видов транспорта, например, скутеров, Емельяненко заявила, что такие вещи в общественном транспорте не рассматриваются. Причина в том, что по габаритам они не могут быть размещены в стандартном автобусе, и для их транспортировки требуется другой тип транспорта.

Кроме того, для перевозки животных также существуют определенные требования. Крупные животные могут быть перевезены только в соответствии с особым регламентом, который включает обязательное использование намордника и получение специального разрешения от перевозчика. Мелких животных разрешено перевозить только в клетках, что минимизирует возможные неудобства и гарантирует безопасность как для пассажиров, так и для самих животных.

Ответственность водителя и отказ в перевозке

Емельяненко подчеркнула, что если пассажир пытается провезти предмет с нарушением установленных правил, водитель имеет право отказать в поездке. Водитель является официальным представителем перевозчика и обязано следовать установленным нормам.

"Водитель просто не поедет. У него есть право не предоставить вам эту услугу. Водитель является лицом перевозчика", — предупредила она.

Это означает, что любые попытки провоза крупных предметов или животных с нарушением правил могут привести к отказу в обслуживании и невозможности продолжить поездку.

Эти нормы помогают обеспечить безопасность всех пассажиров и избежать ситуаций, когда перевозка крупных предметов или животных может привести к неудобствам для других пассажиров или угрозам безопасности на дороге.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Полиция раскрыла инсценировку пожара при хищении почти 10 млн рублей — ТАСС сегодня в 8:22
Пожар как прикрытие: почтовые сотрудники попытались спрятать миллионы в самых неожиданных местах

Двое сотрудников почты в Новосибирской области задержаны за хищение почти 10 млн рублей, которое они попытались скрыть, инсценировав пожар в служебном автомобиле.

Читать полностью » Работодатели выбрали подарочные карты как главный корпоративный подарок — ТАСС сегодня в 8:22
Корпоративный Новый год без иллюзий: зачем компании выбирают универсальные подарки, а люди — практичные

Исследование "Золотого Яблока" и ЮMoney показало: компании чаще дарят сертификаты, а сами сотрудники ждут практичные подарки и активно участвуют в командных инициативах.

Читать полностью » РЖД сократили число мест в плацкарте до 36 — пресс-служба ТМХ сегодня в 8:04
Вместо 54 мест — только 36: зачем РЖД сознательно делает плацкарт менее вместительным

РЖД и ТМХ показали плацкарт без привычных верхних полок: мест меньше, приватности больше. Где уже можно протестировать новый формат.

Читать полностью » Семьям с детьми будут возвращать часть НДФЛ при низком доходе — Путин сегодня в 7:08
Налоговый маневр для родителей: почему в 2026 году ваша зарплата может неожиданно вырасти

С 2026 года появится семейная налоговая выплата: кому она положена, почему ориентир — доход семьи и как будет считаться возврат НДФЛ.

Читать полностью » Мужчины 35-44 лет чаще становятся жертвами звонков мошенников — Бийчук сегодня в 7:02
Имитируют доставку подарков: новая уловка мошенников, на которую ведутся тысячи

МТС описал типичный профиль жертвы предновогодних звонков и назвал часы, когда атакуют чаще всего. Но главная ставка — не на легенду.

Читать полностью » 77% россиян держат продуктовый запас на черный день — РБК сегодня в 6:59
Шоколад в резерве, паста в запасе: что россияне хранят для спокойствия и как это покупают

Опрос показал, на сколько дней россиянам хватает запасов и что именно они держат дома. Но мотивы таких покупок оказались неочевидными.

Читать полностью » МВД зафиксировало массовую фальшивую рассылку от имени Госуслуг — ТАСС сегодня в 4:00
Схема, которая живёт годами: почему социальная инженерия остаётся главным оружием мошенников

Мошенники запустили массовую рассылку от имени "Госуслуг", предлагая фиктивную выплату. МВД объяснило, почему схема до сих пор работает и кого она может затронуть.

Читать полностью » Родители ребёнка с травмой мозга подали иск к роддому — Наш Крым. Новости вчера в 20:22
Когда чудо стало бедой: семья из Симферополя борется за сына уже целый год

История годовалого мальчика, который с рождения живёт в больнице, стала поводом для громкого расследования и судебных разбирательств в Симферополе.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
У щенков золотистого ретривера формируются суставы до шести месяцев — кинологи
Туризм
Путешественники исследуют зимний Урал — Республика Башкортостан
Спорт и фитнес
Короткие тренировки улучшают работу сердца у взрослых — фитнес-тренеры
Красота и здоровье
В некоторых случаях удаление миндалин неизбежно — отоларинголог Лесков
Наука
Более чистое судовое топливо сократило облачные капли на 67% — ACP
Наука
Косатки и дельфины охотятся совместно у берегов Канады — биолог Форчун
Наука
Австралия ввела полный запрет соцсетей для детей до 16 лет — Nature
Наука
Учёные выявили дефицит кальция у детей-веганов — диетолог Бисли
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet