Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Крем
Крем
© freepik.com by jcomp is licensed under public domain
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:43

Гиалуроновая кислота творит чудеса: ученые нашли ей неожиданное применение в электронике - вы будете удивлены

Прорыв в электронике: гиалуроновая кислота помогла создать гибкий прозрачный экран

Ученые из Университета Ла Троб (Австралия) совершили прорыв в технологии создания прозрачных и проводящих материалов для умных устройств, используя обычный компонент косметических средств — гиалуроновую кислоту. Это инновационное открытие, результаты которого опубликованы в журнале ACS Applied Materials and Interfaces, может коренным образом изменить будущее носимой электроники, сенсорных экранов, гаджетов и биомедицинских датчиков.

2D PEDOT: прозрачный проводник

Команда исследователей разработала ультратонкий, прозрачный и гибкий полимер, обладающий свойствами металла. Этот материал, получивший название 2D PEDOT, отлично проводит электричество, оставаясь при этом почти невидимым для невооруженного глаза. Главное преимущество нового материала — сочетание высокой проводимости, прочности и прозрачности, что является критически важным для современных технологических устройств.

Проблемы создания прозрачных проводников

До сих пор создание проводящих полимеров, которые одновременно были бы тонкими, прозрачными, гибкими и обладали стабильными свойствами, представляло собой серьезную проблему. Традиционные материалы часто сталкивались с компромиссом: либо плохо проводили электричество, либо не были прозрачными, либо их свойства были нестабильными и трудно воспроизводимыми.

Инновация заключается в возможности массового производства, масштабируемости и получения материала с одинаково высокими характеристиками, что открывает новые горизонты для создания более тонких, легких и менее заметных устройств, сохраняющих при этом высокую производительность.

Ключ к успеху: гиалуроновая кислота

Ключевым компонентом этой инновации является гиалуроновая кислота, хорошо известный ингредиент увлажняющих кремов и сывороток для лица. Ученые нанесли гиалуроновую кислоту непосредственно на поверхность золота. Этот процесс инициировал формирование тонкой проводящей пленки, полимера, который демонстрирует свойства металла, оставаясь при этом практически невидимым.

Метод "шаблонирования привязанной легирующей примеси”

Метод, использованный учеными, называется "шаблонирование привязанной легирующей примеси”. Это сложная технология, позволяющая точно контролировать процесс создания тонкой пленки. Ученые смогли управлять формой, прозрачностью и электропроводностью материала, добавляя специальные вещества (легирующие примеси), которые "привязаны” к определенным местам в структуре материала. Это позволило создать пленку прочной, гибкой и эффективной.

Такие прозрачные и гибкие проводники открывают широкие перспективы для устройств будущего:

  • Биосенсоры и медицинские имплантаты для мониторинга состояния здоровья и доставки лекарств.
  • Носимые гаджеты с сенсорными экранами, которые будут тонкими и почти незаметными.
  • Смартфоны и другие портативные устройства с улучшенными характеристиками.

По словам ведущей исследовательницы, кандидата наук Луизы Агиар ду Насименту: "Мы были очень взволнованы, обнаружив, что полимеры не только образовались при контакте с золотом, но и что они были тоньше, более мощными и почти надежными для воспроизведения".

Доцент Рен Грин добавляет: "Проводящие полимеры часто трудно изготовить: они не всегда хорошо проводят электричество, не прозрачны и имеют изменчивые свойства. Мы, возможно, взломали код с нашим новым подходом".

Удивительное применение гиалуроновой кислоты

Гиалуроновая кислота, знакомая косметологам, известна своими увлажняющими свойствами. В этом исследовании она выступила не как косметический ингредиент, а как строительный блок для создания нового типа проводящего материала, что стало неожиданным и интересным применением привычного вещества.

Ученые уверены, что их открытие положит начало новой эре в развитии гибкой и прозрачной электроники, особенно важной для медицинских технологий и умных гаджетов.

Д-р Саймон Мораес Сильва, директор Исследовательского центра биомедицинских и экологических сенсорных технологий, отметил: "Эта инновация может изменить будущее устройств, используемых в здравоохранении, особенно для мониторинга пациентов и доставки лекарств".

Открытие ученых из Университета Ла Троб демонстрирует потенциал гиалуроновой кислоты в создании инновационных материалов для электроники. Это открывает новые возможности для разработки более совершенных и функциональных устройств, способных улучшить качество жизни.

Интересные факты:

  • Гиалуроновая кислота содержится в соединительной ткани человека и животных.
  • Проводящие полимеры используются в различных областях, включая электронику, энергетику и медицину.
  • Первый транзистор был создан в 1947 году, что положило начало современной электронике.
  • Сенсорные экраны стали популярными благодаря использованию емкостной технологии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Экранное время и мозг: всего 3 минуты в гаджете достаточно для изменений – сенсационное открытие сегодня в 12:44

Гаджеты против мозга: всего 3 минуты в экране – и вот что происходит с вашим телом

Новое исследование показало, что всего 3 минуты экранного времени достаточно для изменений в мозге и эмоциональном состоянии. Как гаджеты влияют на концентрацию и настроение?

Читать полностью » Спутники NASA зафиксировали превращение засушливых зон в мега-регионы по всему миру сегодня в 3:46

На Земле осталось всё меньше мест без засухи — новые спутниковые снимки поражают

Новое исследование показало: континенты теряют воду быстрее, чем тают ледники, формируя опасные мега-засушливые регионы и ускоряя рост уровня океана.

Читать полностью » Археологи: жители вернулись в Помпеи после извержения Везувия и жили среди руин 400 лет сегодня в 2:11

Руины Помпей скрывали тайну 400 лет — находка потрясла археологов

Археологи раскрыли, как спустя века после гибели Помпеи среди руин вновь зазвучала жизнь — и кто решился вернуться в тень Везувия.

Читать полностью » Учёные IBM и Moderna предсказали структуру самой длинной мРНК на квантовом компьютере сегодня в 1:09

Генетический код перестал быть тайной — неожиданный успех квантового моделирования

Учёные из IBM и Moderna установили новый рекорд в квантовом моделировании мРНК, предсказав структуру самой длинной последовательности за всю историю.

Читать полностью » Венера и Юпитер сблизятся менее чем на градус на фоне Персеид 12 августа сегодня в 0:27

Две планеты подойдут друг к другу так близко, что их можно будет накрыть мизинцем

В середине августа Венера и Юпитер сблизятся на утреннем небе, подарив зрителям редкое астрономическое шоу на фоне метеорного потока Персеиды.

Читать полностью » Триклозан в мыле повышает риск аллергии у детей – исследование НИИ педиатрии вчера в 23:51

Тайный враг иммунитета: что скрывают в составе обычных товаров для дома

Триклозан, который раньше добавляли в мыло и косметику, повышает риск аллергии у детей на 40%. Учёные выяснили, где он прячется сейчас и чем опасен.

Читать полностью » На Оркнейских островах обнаружена средневековая каменная голова: находка датируется XII веком вчера в 23:02

Тайна разбитого носа: почему археологи не могут разгадать послание древнего мастера

На Оркнейских островах найдена загадочная каменная голова. Что скрывает эта средневековая резьба и как она связана с собором Святого Магнуса? Уникальная находка может переписать историю региона.

Читать полностью » Исследование показало: лёд в космосе содержит уникальные химические соединения вчера в 22:58

Лёд, который нарушает все законы: что скрывает космическая вода

Учёные выяснили, что космический лёд не такой, как на Земле. Его необычная структура влияет на формирование планет и даже может скрывать тайны зарождения жизни. Что ещё откроют исследования?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врачи и тренеры рекомендовали спорт для продления жизни после 40 лет
Авто и мото

Porsche готовит 911 Speedster 992.2 с индивидуальными дросселями и кабриолетной компоновкой
Садоводство

Как навсегда ограничить малину: эффективные барьеры против разрастания
Дом

Как мы сделали один мощный интернет на две квартиры с соседом
Питомцы

В каких случаях водитель такси может отказать в перевозке питомца
Питомцы

Как подготовить питомца к выезду на природу: советы ветеринаров
Еда

Как приготовить рыбный киш по традиционному рецепту
Питомцы

Как отучить собаку копать грядки на даче — советы кинологов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru