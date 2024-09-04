Депутаты Приднестровья запретили термин "Транснистрия"

Парламент Приднестровской Молдавской Республики запретил использовать название "Транснистрия" в отношении государства, о чем сообщила пресс-служба главы республики на своём официальном сайте.
Эта инициатива была предложена депутатам президентом ПМР Вадимом Красносельским. Депутаты единогласно приняли этот закон.
Будут внесены изменения в законы "О противодействии экстремизму" и "Об увековечивании памяти о победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", а также в КоАП.
Выступая на заседании Верховного совета республики, президент отметил, что термин "Транснистрия" появился в период оккупации левого берега Днепра немецко-румынскими войсками в годы Великой Отечественной войны.
Красносельский также подчеркнул, что необходимо прировнять этот термин к символам фашизма, что влечет за собой соответствующие правовые последствия.
Фото: commons.wikimedia.org
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