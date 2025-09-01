Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
коробка передач
коробка передач
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:21

Рывки, запах гари и перегрев: что эти симптомы говорят о вашем АКПП

Как выявить проблемы с уровнем масла в АКПП по признакам неисправности

Масло в автоматической коробке передач (АКПП) играет ключевую роль в поддержании ее работоспособности. Это не просто жидкость, которую можно забыть — она выполняет несколько жизненно важных функций для коробки.

Роль масла в АКПП

  • Смазка - предотвращает износ деталей, уменьшая трение.
  • Охлаждение - отводит тепло от трущихся элементов.
  • Передача давления - поддерживает работу гидравлической системы, отвечающей за переключение передач.
  • Защита от коррозии - защищает металлические части от окисления.

Без достаточного количества масла автоматическая коробка передач будет работать с перебоями, и вскоре выйдет из строя. Поэтому важно регулярно следить за уровнем жидкости в коробке.

Как часто проверять уровень масла в АКПП

Специалисты рекомендуют не ограничиваться только межсервисным интервалом, который указывается производителем (чаще всего каждые 10-15 тысяч километров). Важно учитывать поведение автомобиля. Если коробка передач начала работать нестабильно, то откладывать проверку не стоит.

По словам директора департамента маркетинга компании FEBEST Павла Пикина, проверку уровня масла нужно проводить в зависимости от условий эксплуатации. Если автомобиль старый или часто используется в тяжелых условиях, таких как бездорожье или пробки, проверять уровень нужно каждые 1-2 месяца. В случае обычного использования — раз в 6-12 месяцев.

Также стоит проверять уровень после длительных поездок или замен масла, чтобы убедиться, что все в порядке. Подозрительные симптомы, такие как рывки, запах гари или шумы, также требуют немедленной проверки.

"Если с АКПП нет явных проблем, проверку можно проводить во время технического обслуживания автомобиля. Однако с нашей практики оптимально менять масло в коробке на пробеге около 60 тысяч километров", — заявил директор автосервиса "Техцентр Кореана" Александр Большаков.

Как понять, что уровень масла в АКПП не в норме?

Отклонения от нормального уровня масла в АКПП можно заметить по нескольким признакам. Если масло темнеет или появляется запах гари, это свидетельствует о потере его свойств, и его следует заменить. Для масла нормального цвета характерен светло-красный или желтый оттенок.

Симптомы нехватки масла:

  • Задержки или рывки при переключении передач.
  • Пробуксовка или толчки при движении.
  • Перегрев коробки передач, сопровождающийся запахом гари.
  • Гул или шум из коробки.

Если масло излишне, возможны такие признаки:

  • Вспенивание масла — пузырьки в жидкости.
  • Течь через сальники или прокладки.
  • Нестабильная работа коробки передач из-за чрезмерного давления.

Избыточный уровень масла может привести к его вспениванию, что ухудшит смазку и охлаждение, а также спровоцирует утечку через сальники.

Как правильно проверить уровень масла в АКПП

Перед проверкой важно прогреть трансмиссию, проехав на автомобиле 10-15 км. Это обеспечит нужную рабочую температуру масла (~80-90°C).

Если у автомобиля есть щуп для масла, процесс прост:

  • Поставьте автомобиль на ровную поверхность и затяните ручник.
  • Переведите селектор в положение P или N.
  • Достаньте щуп и протрите его чистой салфеткой.
  • Вставьте щуп обратно и снова извлеките.
  • Проверьте уровень масла по меткам на щупе (MIN и MAX). Масло должно быть между ними.

Если щупа нет, уровень проверяется через контрольную пробку. Для этого потребуется подъемник или яма:

  • Прогрейте коробку до рабочей температуры.
  • Включите каждую передачу, а затем верните селектор в положение P.
  • Открутите контрольную пробку и оцените, сколько масла из нее вытекает. Норма — когда жидкость капает, а если масло не течет, значит, его недостаточно.

Что делать, если уровень масла низкий

Если уровень масла низкий, Павел Пикин советует:

  • Добавьте жидкость той же марки, что была использована раньше. Только трансмиссионное масло, рекомендованное производителем, подходит для АКПП.
  • Использование неподходящего масла может привести к поломке коробки передач.
  • Проверяйте на утечки, осматривая сальники и прокладки.

Если масло постоянно уходит, возможно, это связано с износом деталей коробки, и стоит обратиться в сервис для диагностики.

Что делать, если уровень масла высокий

Если масла слишком много, его нужно аккуратно слить — через контрольную пробку или шприц через отверстие для щупа. Но в некоторых случаях лучше обратиться в автосервис для точной диагностики и устранения проблемы.

Важные советы от экспертов

Павел Пикин делится практическими рекомендациями по проверке уровня масла:

  • Лучше проводить проверку после длительных поездок или длительного стояния в пробке, когда трансмиссия прогрета.
  • Если у автомобиля нет щупа, используйте электронный термометр и шприц большого объема.
  • Для точности используйте бумажные полотенца, чтобы протереть щуп, так как они не оставляют ворса.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет избежать серьезных поломок АКПП и сохранить автомобиль в хорошем состоянии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ФГ сегодня в 7:31

Снижение есть, но вы его не заметите: почему бензин дешевеет мимо водителей

Почему бензин в России продолжает дорожать, несмотря на падение биржевых цен? Эксперты объясняют, когда и при каких условиях возможна стабилизация.

Читать полностью » Первый серийный двигатель с впрыском СНГ: инновации от Horse Technologies сегодня в 7:12

Новый двигатель на сжиженном газе: революция или маркетинг? Вот что скрыто

В Румынии презентовали первый в мире серийный двигатель с прямым впрыском сжиженного нефтяного газа, который обещает значительные улучшения в топливной экономичности и экологичности.

Читать полностью » Названы главные недостатки Skoda Yeti первого поколения — данные Fresh Auto сегодня в 6:28

Skoda Yeti скрывает больше, чем кажется: к чему не готов даже опытный водитель

Skoda Yeti по-прежнему ценят на российском рынке, но за что её ругают — эксперт назвал главные недостатки модели, и некоторые из них могут вас удивить.

Читать полностью » ЕС планирует запрет на ДВС: подготовка автопроизводителей к переменам сегодня в 6:18

2035 год — конец для ДВС: как автопроизводители готовятся к жестким переменам

Европейский Союз планирует запретить автомобили с ДВС к 2035 году, но автопроизводители уже вовсю готовят свои стратегии. Как это отразится на рынке и кто выиграет в этой гонке за будущее?

Читать полностью » От Ford до лидера: Как завод Hyundai в Ульсане стал крупнейшим в мире сегодня в 5:28

Автомобили за 10 секунд: Узнайте секреты гигантского завода Hyundai в Ульсане

Узнайте, как крупнейший в мире завод Hyundai в Ульсане сочетает огромные производственные мощности с передовыми технологиями и логистикой.

Читать полностью » Автоэксперты назвали признаки проблемной машины на этапе онлайн-поиска сегодня в 5:24

Покупка машины с рук превращается в рулетку: вот на что обратить внимание в объявлениях

Опытный перекупщик рассказал, как еще по интернет-объявлению распознать проблемный автомобиль и не потратить время на бесполезные просмотры.

Читать полностью » Запас хода до 1505 км: BYD Seal 6 Touring готов к конкуренции в Европе сегодня в 4:26

Гибридная революция от BYD: Seal 6 Touring с запасом хода, о котором мечтают все автомобилисты

BYD готовит настоящий прорыв на европейском рынке: на выставке IAA в Мюнхене будет представлен универсал Seal 6 Touring с рекордным запасом хода.

Читать полностью » Эксперты назвали оптимальный пробег для продажи подержанного автомобиля сегодня в 4:18

Авто моложе не становится: какие признаки выдают, что пора расставаться с машиной

Как понять, что машина подошла к "золотой середине" ресурса, и продать её до скачка расходов? Разбираем пробег, сигналы износа и удачный момент.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Биологические и химические средства против фузариоза астр: рекомендации специалистов
Красота и здоровье

Кофе и почки: врач объяснила, почему важно запивать кофе водой
Садоводство

Экологичные методы защиты самшита от моли: феромоны, крапива и масло нима
Спорт и фитнес

Бег 5 км в день улучшает работу сердца и лёгких — физиолог Биара Вебстер
Еда

Как сделать воздушный омлет на сковороде с добавлением молока
Еда

Рецепт фаршированного перца с мясом и рисом для приготовления в кастрюле
Садоводство

Божьи коровки против тли: как привлечь полезных насекомых в сад без химии
Дом

Подготовка детей и животных к обработке квартиры инсектицидами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru