Рывки, запах гари и перегрев: что эти симптомы говорят о вашем АКПП

Масло в автоматической коробке передач (АКПП) играет ключевую роль в поддержании ее работоспособности. Это не просто жидкость, которую можно забыть — она выполняет несколько жизненно важных функций для коробки.

Роль масла в АКПП

Смазка - предотвращает износ деталей, уменьшая трение.

- предотвращает износ деталей, уменьшая трение. Охлаждение - отводит тепло от трущихся элементов.

- отводит тепло от трущихся элементов. Передача давления - поддерживает работу гидравлической системы, отвечающей за переключение передач.

- поддерживает работу гидравлической системы, отвечающей за переключение передач. Защита от коррозии - защищает металлические части от окисления.

Без достаточного количества масла автоматическая коробка передач будет работать с перебоями, и вскоре выйдет из строя. Поэтому важно регулярно следить за уровнем жидкости в коробке.

Как часто проверять уровень масла в АКПП

Специалисты рекомендуют не ограничиваться только межсервисным интервалом, который указывается производителем (чаще всего каждые 10-15 тысяч километров). Важно учитывать поведение автомобиля. Если коробка передач начала работать нестабильно, то откладывать проверку не стоит.

По словам директора департамента маркетинга компании FEBEST Павла Пикина, проверку уровня масла нужно проводить в зависимости от условий эксплуатации. Если автомобиль старый или часто используется в тяжелых условиях, таких как бездорожье или пробки, проверять уровень нужно каждые 1-2 месяца. В случае обычного использования — раз в 6-12 месяцев.

Также стоит проверять уровень после длительных поездок или замен масла, чтобы убедиться, что все в порядке. Подозрительные симптомы, такие как рывки, запах гари или шумы, также требуют немедленной проверки.

"Если с АКПП нет явных проблем, проверку можно проводить во время технического обслуживания автомобиля. Однако с нашей практики оптимально менять масло в коробке на пробеге около 60 тысяч километров", — заявил директор автосервиса "Техцентр Кореана" Александр Большаков.

Как понять, что уровень масла в АКПП не в норме?

Отклонения от нормального уровня масла в АКПП можно заметить по нескольким признакам. Если масло темнеет или появляется запах гари, это свидетельствует о потере его свойств, и его следует заменить. Для масла нормального цвета характерен светло-красный или желтый оттенок.

Симптомы нехватки масла:

Задержки или рывки при переключении передач.

Пробуксовка или толчки при движении.

Перегрев коробки передач, сопровождающийся запахом гари.

Гул или шум из коробки.

Если масло излишне, возможны такие признаки:

Вспенивание масла — пузырьки в жидкости.

Течь через сальники или прокладки.

Нестабильная работа коробки передач из-за чрезмерного давления.

Избыточный уровень масла может привести к его вспениванию, что ухудшит смазку и охлаждение, а также спровоцирует утечку через сальники.

Как правильно проверить уровень масла в АКПП

Перед проверкой важно прогреть трансмиссию, проехав на автомобиле 10-15 км. Это обеспечит нужную рабочую температуру масла (~80-90°C).

Если у автомобиля есть щуп для масла, процесс прост:

Поставьте автомобиль на ровную поверхность и затяните ручник.

Переведите селектор в положение P или N.

Достаньте щуп и протрите его чистой салфеткой.

Вставьте щуп обратно и снова извлеките.

Проверьте уровень масла по меткам на щупе (MIN и MAX). Масло должно быть между ними.

Если щупа нет, уровень проверяется через контрольную пробку. Для этого потребуется подъемник или яма:

Прогрейте коробку до рабочей температуры.

Включите каждую передачу, а затем верните селектор в положение P.

Открутите контрольную пробку и оцените, сколько масла из нее вытекает. Норма — когда жидкость капает, а если масло не течет, значит, его недостаточно.

Что делать, если уровень масла низкий

Если уровень масла низкий, Павел Пикин советует:

Добавьте жидкость той же марки, что была использована раньше. Только трансмиссионное масло, рекомендованное производителем, подходит для АКПП.

Использование неподходящего масла может привести к поломке коробки передач.

Проверяйте на утечки, осматривая сальники и прокладки.

Если масло постоянно уходит, возможно, это связано с износом деталей коробки, и стоит обратиться в сервис для диагностики.

Что делать, если уровень масла высокий

Если масла слишком много, его нужно аккуратно слить — через контрольную пробку или шприц через отверстие для щупа. Но в некоторых случаях лучше обратиться в автосервис для точной диагностики и устранения проблемы.

Важные советы от экспертов

Павел Пикин делится практическими рекомендациями по проверке уровня масла:

Лучше проводить проверку после длительных поездок или длительного стояния в пробке, когда трансмиссия прогрета.

Если у автомобиля нет щупа, используйте электронный термометр и шприц большого объема.

Для точности используйте бумажные полотенца, чтобы протереть щуп, так как они не оставляют ворса.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет избежать серьезных поломок АКПП и сохранить автомобиль в хорошем состоянии.