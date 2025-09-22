Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Китай, Закрытый город
Китай, Закрытый город
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Forbidden_City_-_Beijing_34_(4935307844).jpg by Ronnie Macdonald
Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:28

144 часа без визы в Китае: как избежать задержек на пограничном контроле

Как пройти безвизовый транзит в Китае за 34 минуты: личный опыт путешественницы

Безвизовый въезд в Китай всё чаще становится темой обсуждений среди путешественников. Недавно автор блога Travel hacks/AnnaVlad поделилась личным опытом пересечения границы в Пекине и рассказала, на что стоит обратить внимание тем, кто собирается в Поднебесную по схеме "transit without visa".

Первые шаги после прилёта

Путешественница отмечает, что прилетела ранним утром рейсом авиакомпании S7 в аэропорт Пекин Дасин. Анкеты для въезда в Китай на борту ей не выдали. По её словам, китайские авиалинии обычно раздают бланки ещё в самолёте, что позволяет заполнить их заранее и сэкономить время.

В её случае пришлось искать стойку с анкетами уже в аэропорту. Дополнительную задержку вызвало то, что она по ошибке прошла в зону трансфера — из-за чего пришлось выходить обратно и проходить контроль для внутренних рейсов.

Очередь и процедура контроля

"06:04. Прошла таможенный контроль. Передо мною было человек 15. Очередь шла достаточно быстро", — пишет автор.

По её наблюдениям, сотрудники внимательно проверяли лишь паспорт и заполненную анкету. Из вопросов ей задали только два: с кем она путешествует и кто является её контактным лицом.

Дольше всего рассматривали документы у матери с дочкой, которые планировали выехать в город, а затем отправиться в Южную Корею. Однако даже в их случае процедура заняла не более нескольких минут.

Время прохождения

От момента посадки самолёта до выхода из зоны контроля прошло всего 34 минуты. Для столицы Китая это довольно быстрый результат, учитывая масштаб аэропорта и количество пассажиров.

Путешественница подчёркивает, что основное время уходит не на проверку документов, а на заполнение анкеты и организационные мелочи. Поэтому тем, кто хочет сэкономить время, она советует сразу после выхода из самолёта направляться к стойкам и заполнять документы, не откладывая.

Практические советы

Опыт показывает: при соблюдении нескольких простых правил процедура въезда проходит максимально быстро.

  • Заполняйте анкету заранее. Если летите китайскими авиалиниями, используйте момент в самолёте. В противном случае ищите стойки сразу по прилёте.
  • Держитесь бодро. Автор заметила, что основная часть пассажиров её рейса подошла к заполнению анкет примерно через 25 минут, когда очередь уже выросла.
  • Будьте внимательны с терминалами. Важно не перепутать зоны трансфера и контроля, особенно если вас ждёт внутренний рейс.

Факт для путешественников

Согласно правилам, безвизовый транзит возможен в Китае на срок от 24 до 144 часов в зависимости от города. Пекин относится к числу пунктов, где действует максимально длинное "окно" в 144 часа. Однако важно помнить: покидать указанный регион без визы запрещено.

Личный опыт блогера подтверждает: пройти безвизовый контроль в Китае можно быстро и без стрессов, если знать нюансы. А правильное заполнение анкеты — ключ к успешному въезду.

