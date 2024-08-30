С 1 января 2025 года Украина прекращает транзит нефти и газа из России в страны Европейского союза (ЕС). Такое заявление сделал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, слова которого передает украинское издание "Страна.ua".
"С 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод "Дружба", через который такие страны как Словакия, Чехия и Венгрия получали российскую нефть", — заявил украинский высокопоставленный чиновник.
Подоляк напомнил о том, что европейские страны за это время должны были уже найти альтернативные источники поставок топлива. При этом он подчеркнул, что если какая-либо страна ЕС захочет получать казахстанский или азербайджанский газ через Украину, то Киев готов участвовать в транзите.
Напомним, что во время недавней пресс-конференции нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в конце этого года истекает договор о транзите газа с РФ, и Киев не собирается его продлевать.
Фото: flickr/President Of Ukraine from Україна
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