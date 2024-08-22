Спортивный комментатор ответил о своем отношении к трансгендерам в спорте

Футбольный аналитик Кирк Хербстрейт заявил, что ему "наплевать" на критику за то, что он резко высказался о трансгендерах

Телеведущий ESPN Кирк Хербстрейт заявил, что ему "наплевать" на любое противодействие, которое он может получить за свой взгляд на трансгендерных спортсменок, выступающих в женских видах спорта. Об этом сообщает Dailymail.

Кирк Хербстрейт работает футбольным аналитиком в ESPN с 1996 года. Хербстрейт ответил "конечно, нет", когда один из подписчиков спросил его: "Могут ли выступать мужчины в женских видах спорта?"

Кирк отметил, что не собирается подстраиваться под чье-то мнение. Он уже на протяжении трех лет не высказывался на некоторые актуальные проблемы.

Ранее замечания в отношении боксеров-трансгендеров на Олимпиаде в Париже были озвучены Кирком Хербстрейтом.

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