Маргарин и чипсы: как привычные продукты разрушают поджелудочную железу

Маргарин, чипсы, фастфуд и промышленные сладости — эти продукты могут казаться привычными, но они наносят серьезный удар по поджелудочной железе.

Почему трансжиры так опасны

Врач-гастроэнтеролог и гепатолог Наталья Васильева из "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук, в беседе с "Газетой.Ru" объяснила:

"Трансжиры практически не могут быть переработаны человеческим организмом, зато вызывают активное выделение ферментов, что ведет к перегрузке поджелудочной железы".

Такое перенапряжение может привести к образованию густого секрета и вызвать воспалительные изменения в тканях органа.

Где содержатся трансжиры

По словам специалиста, основные источники вредных жиров — это:

маргарин;

промышленные кондитерские изделия;

мороженое;

чипсы;

фастфуд;

блюда, приготовленные на фритюрном масле.

Как снизить риск

Чтобы защитить поджелудочную железу, врачи рекомендуют ограничить употребление этих продуктов, заменяя их свежими овощами, фруктами, цельнозерновыми изделиями и полезными жирами, содержащимися в орехах, семенах и рыбе.