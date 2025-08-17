Маргарин и чипсы: как привычные продукты разрушают поджелудочную железу
Маргарин, чипсы, фастфуд и промышленные сладости — эти продукты могут казаться привычными, но они наносят серьезный удар по поджелудочной железе.
Почему трансжиры так опасны
Врач-гастроэнтеролог и гепатолог Наталья Васильева из "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук, в беседе с "Газетой.Ru" объяснила:
"Трансжиры практически не могут быть переработаны человеческим организмом, зато вызывают активное выделение ферментов, что ведет к перегрузке поджелудочной железы".
Такое перенапряжение может привести к образованию густого секрета и вызвать воспалительные изменения в тканях органа.
Где содержатся трансжиры
По словам специалиста, основные источники вредных жиров — это:
- маргарин;
- промышленные кондитерские изделия;
- мороженое;
- чипсы;
- фастфуд;
- блюда, приготовленные на фритюрном масле.
Как снизить риск
Чтобы защитить поджелудочную железу, врачи рекомендуют ограничить употребление этих продуктов, заменяя их свежими овощами, фруктами, цельнозерновыми изделиями и полезными жирами, содержащимися в орехах, семенах и рыбе.
