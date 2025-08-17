Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:14

Маргарин и чипсы: как привычные продукты разрушают поджелудочную железу

Гастроэнтеролог Васильева предупредила о вреде трансжиров для поджелудочной железы

Маргарин, чипсы, фастфуд и промышленные сладости — эти продукты могут казаться привычными, но они наносят серьезный удар по поджелудочной железе.

Почему трансжиры так опасны

Врач-гастроэнтеролог и гепатолог Наталья Васильева из "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук, в беседе с "Газетой.Ru" объяснила:

"Трансжиры практически не могут быть переработаны человеческим организмом, зато вызывают активное выделение ферментов, что ведет к перегрузке поджелудочной железы".

Такое перенапряжение может привести к образованию густого секрета и вызвать воспалительные изменения в тканях органа.

Где содержатся трансжиры

По словам специалиста, основные источники вредных жиров — это:

  • маргарин;
  • промышленные кондитерские изделия;
  • мороженое;
  • чипсы;
  • фастфуд;
  • блюда, приготовленные на фритюрном масле.

Как снизить риск

Чтобы защитить поджелудочную железу, врачи рекомендуют ограничить употребление этих продуктов, заменяя их свежими овощами, фруктами, цельнозерновыми изделиями и полезными жирами, содержащимися в орехах, семенах и рыбе.

