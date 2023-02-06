Беглов активно продает земли под застройку вокруг несуществующей линии скоростного трамвая

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил с главой "Дом.РФ" Виталием Мутко вопросы транспортного развития и жилищной застройки вокруг еще несуществующей линии скоростного трамвая от Купчина до Славянки. Застройка территории без должной транспортной инфраструктуры обернется очередным коллапсом в будущем, уверены в СМИ.

Градоначальник подчеркнул, что администрация "открыта к новым инвестиционным инициативам и активно содействует их реализации". Мутко подтвердил, что готов и дальше способствовать реализации социально значимых городских проектов.

Компания "Дом.РФ" является финансовым институтом, который обеспечивает развитие жилищной сферы и строительство социально-значимых объектов, таких как школы, детские сады, парки. Поэтому строительство трамвайной линии стало совместным проектом "АБЗ-1" и "Газпромбанка". Несмотря на то, что работа еще не запущена, застройщик активно привлекает покупателей, продавая квартиры и обещание обеспечить район транспортной инфраструктурой. Однако опыт прошлых лет показывает, что строительство линии может быть и не завершено.

Администрация Смольного уже была замешана в коррупционном скандале в отношении данного проекта. Более того, следующий губернатор может не согласиться с прокладкой скоростного трамвая в той части города. Подобный случай был с экс-градоначальником Георгием Полтавченко. Он отменил строительство Орловского тоннеля под Невой, за что городу пришлось выплатить более миллиарда рублей неустойки. Пришедший на его место Беглов намерен восстановить проект, однако о сумме очередной неустойки пока горожанам не сообщается.