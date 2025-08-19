Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Rachyong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:50

Батут зимой превращается в ловушку: ошибка, которая стоит пружин и здоровья

Подготовка батута к зиме: рекомендации American Academy of Orthopaedic Surgeons

Знаете ли вы, что батут в саду способен заменить полноценную тренировку и при этом подарить детям часы веселья? Прыжки и акробатика не только развлекают, но и дают отличную кардионагрузку взрослым. Но вот вопрос: стоит ли оставлять батут на улице зимой, или лучше спрятать его до весны?

Зачем готовить батут к зиме

Холодное время года может серьёзно повредить конструкции. Влага, снег и ветер сокращают срок службы деталей, особенно амортизирующих пружин и защитных накладок. Если у вас нет места для хранения, батут можно оставить на улице, но только после грамотной подготовки.

Как правильно законсервировать батут

Эксперты советуют первым делом снять защитные маты и хранить их в доме — они легко промокают и теряют упругость. Прыжковая поверхность устроена так, что пропускает воду вниз, однако тяжёлый снег способен растянуть пружины. Поэтому после каждого снегопада мат нужно очищать лопатой или метлой.

Ещё одна проблема — ветер. Не зафиксированный батут легко может стать опасным "парусом". Надёжнее всего использовать специальные якорные наборы с колышками, которые крепят раму к земле. Есть и другой способ: при установке вкопать ножки конструкции в неглубокие траншеи и утрамбовать землю вокруг — это обеспечит дополнительную устойчивость.

Нужен ли чехол?

С одной стороны, чехол защищает батут от мусора и умеренных осадков. Но стоит помнить: он удерживает влагу, что чревато плесенью и провисанием сетки. Решение простое — если вы используете чехол, проверяйте его раз в неделю. При намокании снимайте, сушите и только потом возвращайте на место. Среди популярных моделей выделяются Skywalker Trampolines Weather Cover и JumpSport Protective Cover — они хорошо зарекомендовали себя у владельцев.

Когда лучше разобрать батут

Некоторые батуты изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии, и вполне переживают зиму на улице. Но если ожидается обильный снег или у вас есть свободное место для хранения, лучше разобрать конструкцию. В таком случае порядок действий будет прост: протереть детали влажной тканью, снять накладки и сетку, отсоединить пружины. Каркас и стойки можно оставить во дворе или убрать вместе с другими частями.

Безопасность прежде всего

Американская академия ортопедических хирургов напоминает: батут нужно регулярно проверять на разрывы и износ. Перед прыжками убедитесь, что поверхность сухая. Допускается только один прыгающий одновременно, а детям до шести лет пользоваться батутом не рекомендуется.

Такой подход позволит сохранить батут в идеальном состоянии и избежать травм — а значит, весной он снова станет центром семейных развлечений.

