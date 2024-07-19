На республиканском съезде в Милуоки (штат Висконсин) кандидат в президенты США Дональд Трамп, претендующий на выдвижение от Республиканской партии, поделился историей о том, как избежал гибели во время покушения в Пенсильвании.
Он рассказал, что его спасло случайное движение. Трамп пояснил, что во время инцидента за ним находился экран с впечатляющей, по его мнению, статистикой по миграции за период его президентства.
Желая получше рассмотреть данные, он начал поворачивать голову вправо. В этот момент, по словам Трампа, он услышал характерный звук и почувствовал сильный удар в область правого уха. Политик предположил, что если бы он не повернулся, то последствия могли быть фатальными.
Трамп подчеркнул, что ему невероятно повезло, и признался, что говорить об этом ему тяжело. Его слова о том, что его могло не быть на съезде, вызвали у собравшихся бурную реакцию и скандирование "должен был!".
Это выступление стало кульминацией съезда и ознаменовалось официальным согласием Трампа баллотироваться на пост президента США от республиканцев на ноябрьских выборах.
Фото: www.dvidshub.net/Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley (the image or file is in the public domain)
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