Издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования инцидента с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Согласно анализу газеты, проведенному на основе изучения траекторий пуль, визуальных и аудиоматериалов, есть веские основания полагать, что Трамп был ранен именно пулей, а не осколком, как предполагало ФБР.

Ключевым доказательством в исследовании New York Times стала видеотрансляция выступления, на которой заметна реакция Трампа на первые три выстрела, зафиксированные его микрофоном.

Эксперт по аудио криминалистике из Университета штата Монтана Роб Мар отметил, что в эти первые секунды Трамп начинает касаться своего уха, а на его руках сразу после этого видна кровь.

Газета также сообщает, что моделирование и анализ траектории показывают прямолинейное движение пули от стрелка до трибун, при котором она задела Трампа. Это указывает на то, что пуля не отклонялась от своего пути, ударившись о какой-либо предмет, от которого могли бы отскочить осколки.

Инцидент произошел 13 июля на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании. В результате стрельбы экс-президент получил ранение в ухо, один из зрителей погиб, двое других пострадали. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в направлении сцены.

Министерство внутренней безопасности США инициировало расследование действий Секретной службы по обеспечению безопасности Трампа во время мероприятия. ФБР рассматривает инцидент как попытку покушения и возможный акт внутреннего терроризма. Подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс.

В связи с происшествием глава Секретной службы Кимберли Читл подала в отставку.

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