Социальные сети предвыборного штаба Трампа предварительно взломали из-за рубежа

Команда, занимающаяся избирательной кампанией кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, сообщила о недавнем взломе ряда своих внутренних онлайн-сетей зарубежными злоумышленниками, — передает издание The Hill.

Согласно информации The Hill, первым об инциденте написала газета Politico, получившая анонимно электронную корреспонденцию с документами из штаба Трампа. Представитель штаба, Стивен Чунг, подчеркнул в своем заявлении для The Hill, что эти документы были добыты нелегально из источников за пределами США, настроенных враждебно по отношению к стране.

Целью взлома было вмешательство в президентские выборы 2024 года и дестабилизация демократических процессов.

Чунг также обратил внимание на пятничный отчет компании Microsoft, в котором говорилось о том, что Иран нацелен на выборы 2024 года. В отчете упоминалось, что иранские хакеры получили доступ к аккаунту высокопоставленного чиновника.

Чунг выразил уверенность в том, что Иран осознает решимость президента Трампа пресечь их террористическую деятельность, как это было во время его первого срока. Он также предупредил, что любые средства массовой информации, которые будут публиковать эти документы или внутреннюю переписку, фактически будут действовать в интересах противников Соединенных Штатов.

Фото: From Wikimedia Commons/ The White House