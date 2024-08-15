Трамп будет выступать на открытом воздухе за пуленепробиваемым стеклом

Экс-президент США и кандидат от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп может возобновить свои предвыборные выступления на открытом воздухе, которые были приостановлены после неудавшегося покушения в июле. Однако на этот раз он будет выступать за пуленепробиваемым стеклом, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

"Секретная служба США предпринимает меры для обеспечения безопасности бывшего президента Дональда Трампа, окружив его трибуну пуленепробиваемым стеклом во время предвыборных митингов на открытом воздухе", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Эти меры обычно применяются только по отношению к действующим президентам, но в данном случае Секретная служба готова сделать исключение.

По информации источников, Трамп выразил желание возобновить кампанию на открытом воздухе, но хочет быть уверенным в своей безопасности. Несмотря на первоначальное заявление о нежелании прекращать открытые митинги после покушения, с того времени все его выступления проходили в закрытых помещениях.

Покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля. Трамп получил ранение в ухо, один из зрителей погиб, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который стрелял с крыши производственного здания, расположенного примерно в 100 метрах от сцены.

Министерство внутренней безопасности США 17 июля заявило о проведении расследования работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР рассматривает инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. Подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс.

23 июля глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку.

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