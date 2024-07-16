Политолог-американист Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, поделился своим мнением о перспективах нормализации отношений между США и Россией в случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.
По мнению эксперта, несмотря на позитивное отношение Трампа к России, реализация плана по улучшению двусторонних отношений может столкнуться с серьезными препятствиями из-за общей русофобской политики, преобладающей в американском истеблишменте.
Блохин отметил, что именно эта тенденция, вероятно, стала причиной отсутствия упоминания России в новой программе Республиканской партии.
Политолог подчеркнул, что обе ведущие американские партии — как Республиканская, так и Демократическая — в целом придерживаются антироссийской позиции.
Он указал на то, что сторонников улучшения отношений с Россией в США крайне мало, а многие представители Республиканской партии рассматривают РФ как серьезную угрозу.
Блохин предположил, что отсутствие упоминания России в новой партийной программе республиканцев может быть попыткой избежать острых углов в преддверии выборов. Он отметил, что многие влиятельные политики и бизнесмены в США и Европе уже рассматривают Трампа как потенциального будущего президента, при этом Россия остается для них одной из главных проблем в международной политике.
Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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