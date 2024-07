На съезде Республиканской партии экс-президент США и кандидат в президенты Дональд Трамп заявил о намерении восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам Трампа, он желает восстановить отношения с Кимом после избрания в качестве президента США.

В конце Трамп добавил, что уверен на счет того, что северокорейский лидер соскучился по нему.

Фото: commons.wikimedia.org/White House (it is in the public domain)