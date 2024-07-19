На съезде Республиканской партии экс-президент США и кандидат в президенты Дональд Трамп заявил о намерении восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
По словам Трампа, он желает восстановить отношения с Кимом после избрания в качестве президента США.
В конце Трамп добавил, что уверен на счет того, что северокорейский лидер соскучился по нему.
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