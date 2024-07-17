Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, отметил, что во времена правления Дональда Трампа в Соединенных Штатах для России не происходило ничего положительного, вводились дополнительные санкции, однако имел место быть обмен мнениями.

Песков поделился с репортерами, что несмотря на то, что в период президентства Трампа не наблюдалось каких-либо улучшений для России, напротив, накладывались все новые и новые ограничения, все же сохранялся канал для общения.

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