Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил, что его ухо в порядке после ранения, полученного на митинге в Пенсильвании в результате покушения.

Об этом сообщил телеканал ABC News, который взял интервью у политика.

Трамп отметил, что его ухо заживает, и выразил надежду, что повязка будет снята к его выступлению на Национальном съезде Республиканской партии США, который состоится в четверг.

Во вторник Трамп впервые после происшествия появился перед своими сторонниками, выступив на сцене перед делегатами съезда республиканцев. Его ухо было забинтовано.

Инцидент произошел в минувшую субботу, когда Трамп прервал своё выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписях видно, как охрана увозит политика с сцены, у него было окровавленное ухо.

Позже Трамп сообщил, что он получил рану в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что задержала подозреваемого, который несколько раз стрелял в сторону сцены. В результате стрельбы погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще два человека получили критические травмы.

Подозреваемым оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

По информации, он находился на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне зоны проведения мероприятия. ФБР расценило случившееся как покушение на жизнь Трампа.

Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license) ﻿