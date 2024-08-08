"Возможно все": Трамп предположил, кто может быть сыном премьера Канады

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо сыном кубинского политика и революционера Фиделя Кастро. Соответствующие слова американского политика приводит издание RMF24.

Республиканец увидел фотографию главы канадского правительства и вспомнил о слухах многолетней давности, поддержав их.

"Они говорят, что он [Трюдо] - сын Фиделя Кастро, и это может быть так. В этом мире возможно все", — заявил бывший глава государства.

Стоит отметить, что теория о происхождении канадского премьер-министра после ухода Кастро из жизни в декабре 2016 года. В то время Трюдо официально выразил соболезнования кубанскому народу, упомянув также о дружбе своего отца с Фиделем Кастро. Некоторые издания начали сопоставлять фотографии Трюдо и Кастро, замечая сходства во внешности.

Фото: kmu.gov.ua/Government of Ukraine