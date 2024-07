Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, выступил с речью на национальном съезде республиканцев в Милуоки.

Центральной темой его выступления стала защита демократических принципов. Трамп акцентировал внимание на недопустимости преследования инакомыслия и политических оппонентов. Он обвинил Демократическую партию в злоупотреблении судебной системой и в попытках подавить оппозицию, назвав это "охотой на ведьм".

Политик подчеркнул, что считает свои действия борьбой за сохранение демократии в США. Он призвал демократов отказаться от практики преследования по политическим мотивам и сосредоточиться на объединении страны.

Фото: www.flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)