Трамп сомневается в дебатах с Харрис

Дональд Трамп, бывший президент США, выразил сомнения в целесообразности своего участия в предвыборных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис.
В интервью телеканалу Fox News Трамп отметил, что, учитывая его лидирующие позиции в опросах общественного мнения, он не видит необходимости в дебатах. Он подчеркнул, что его политические взгляды хорошо известны избирателям, в отличие от позиции Харрис, которая, по его мнению, выступает за открытые границы, ослабление армии и повышение налогов. Сам же Трамп, как он заявил, намерен добиваться укрепления границ, снижения налогов и усиления борьбы с наркотиками.
Трамп невысоко оценил политический вес Харрис, назвав ее кандидатом третьего порядка и напомнив о ее неудачной попытке участвовать в президентской гонке. Он также обвинил СМИ в предвзятом отношении к Харрис и попытках скрыть ее непоследовательность в ключевых политических вопросах.
Напомним, что действующий президент Джо Байден принял решение не баллотироваться на второй срок, мотивируя это проблемами со здоровьем и критикой в свой адрес. Вместо себя он выдвинул кандидатуру Камалы Харрис, которая, по данным СМИ, уже заручилась достаточной поддержкой внутри Демократической партии. Одной из причин такого решения Байдена считается его неудачное выступление в предыдущих дебатах с Трампом.
Первоначально планировалось, что второй раунд дебатов с участием Байдена состоится 10 сентября на телеканале ABC. Однако в связи с изменением кандидата от Демократической партии, команда Трампа не подтвердила его участие. В качестве альтернативы, телеканал Fox News, близкий к республиканцам, предложил провести дебаты 17 сентября.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Дональд Трамп официально выдвинут кандидатом от Республиканской партии, а его напарником в борьбе за пост вице-президента станет сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
Фото: www. flickr. com/The White House (it is in the public domain)
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