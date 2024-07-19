На съезде республиканцев в Милуоки бывший президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на администрацию своего преемника, Джо Байдена.

Он охарактеризовал ущерб, нанесенный стране, как "немыслимый" и "позорный".

Трамп пообещал, что в случае своего переизбрания на предстоящих выборах он займется восстановлением страны и вернет ей былое величие. Он подчеркнул необходимость возвращения к "общему видению, мощи, компетентности и здравому смыслу", которые, по его мнению, были утрачены при нынешней администрации.

Более того, Трамп выразил мнение, что Байден не просто не справляется со своими обязанностями, но и входит в десятку худших президентов за всю историю США. Это заявление, безусловно, направлено на дискредитацию действующего президента и укрепление позиций Трампа в предвыборной гонке.

Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)