На съезде республиканцев в Милуоки бывший президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на администрацию своего преемника, Джо Байдена.
Он охарактеризовал ущерб, нанесенный стране, как "немыслимый" и "позорный".
Трамп пообещал, что в случае своего переизбрания на предстоящих выборах он займется восстановлением страны и вернет ей былое величие. Он подчеркнул необходимость возвращения к "общему видению, мощи, компетентности и здравому смыслу", которые, по его мнению, были утрачены при нынешней администрации.
Более того, Трамп выразил мнение, что Байден не просто не справляется со своими обязанностями, но и входит в десятку худших президентов за всю историю США. Это заявление, безусловно, направлено на дискредитацию действующего президента и укрепление позиций Трампа в предвыборной гонке.
Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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