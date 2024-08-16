Выборы в парламент Севастополя пройдут 10 дней раньше из-за угрозы безопасности

Выборы в парламент Севастополя пройдут раньше запланированного срока — с 28 августа по 5 сентября. Такое решение было принято на заседании Севастопольской избирательной комиссии 16 августа.
Члены комиссии приняли это решение, учитывая рекомендации Центральной избирательной комиссии России. Причиной переноса даты выборов стала необходимость обеспечить безопасность жителей города в условиях угрозы ракетных ударов. Однако избирателям оставили возможность проголосовать и в основные дни — с 6 по 8 сентября.
Председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова рассказала, что в соответствии с рекомендациями Центризбиркома были выбраны две формы голосования: непосредственно в центре для голосования и из дома. Также она напомнила, что в 2021 году при выборах депутатов Государственной Думы уже проводилось досрочное голосование на некоторых участках.
Центральная избирательная комиссия России предоставила возможность восьми приграничным избирательным комиссиям, включая Севастопольскую, провести голосование досрочно.
В Севастопольской избирательной комиссии также уточнили, что голосование на придомовых территориях проводиться не будет, поскольку нет возможности гарантировать безопасность горожан.
Фото: From Wikimedia Commons/ Investigatio (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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