В ходе беседы с журналистами Bloomberg американский политик Дональд Трамп выразил свою неприязнь к политике введения санкций, которую ведет нынешнее руководство Белого дома, особенно в отношении России.
Трамп подчеркнул, что он не поддерживает такой подход.
В дополнение, агентство подчеркивает, что Трамп также проявил сдержанное отношение к вопросам обороны Тайваня от вероятной угрозы со стороны континентального Китая и к идеям введения мер в отношении России в связи с ее действиями на Украине.
В этом контексте стоит отметить слова президента России Владимира Путина о том, что стратегия Запада по сдерживанию и ослаблению России имеет долгосрочный характер, при этом санкции, по его словам, оказали значительное негативное воздействие на глобальную экономику в целом.
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