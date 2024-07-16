В ходе беседы с журналистами Bloomberg американский политик Дональд Трамп выразил свою неприязнь к политике введения санкций, которую ведет нынешнее руководство Белого дома, особенно в отношении России.

Трамп подчеркнул, что он не поддерживает такой подход.

В дополнение, агентство подчеркивает, что Трамп также проявил сдержанное отношение к вопросам обороны Тайваня от вероятной угрозы со стороны континентального Китая и к идеям введения мер в отношении России в связи с ее действиями на Украине.

В этом контексте стоит отметить слова президента России Владимира Путина о том, что стратегия Запада по сдерживанию и ослаблению России имеет долгосрочный характер, при этом санкции, по его словам, оказали значительное негативное воздействие на глобальную экономику в целом.

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