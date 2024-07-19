Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.07.2024 : 87,8754
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.07.2024 : 96,1018
Дональд Трамп принял номинацию на пост президента США от Республиканской партии
  1. Главная
  2. Мир

Дональд Трамп принял номинацию на пост президента США от Республиканской партии

Дональд Трамп, ранее занимавший пост главы государства, официально подтвердил свое согласие стать кандидатом от партии на предстоящих президентских выборах.

Выступая перед делегатами съезда, экс-президент выразил чувство гордости за оказанное ему доверие и готовность представлять интересы республиканцев в борьбе за высший государственный пост. Его заявление было встречено с воодушевлением присутствующими.

Стоит отметить, что процесс выдвижения Трампа начался еще в понедельник, когда партийная конвенция официально номинировала его кандидатом.

Одновременно с этим, сенатору Джей-Ди Вэнсу было предложено занять позицию кандидата в вице-президенты.

Вэнс, в свою очередь, также принял предложение партии, выразив при этом скромность и благодарность за оказанную ему честь. Таким образом, Республиканская партия сформировала свой тандем кандидатов для участия в предстоящей президентской гонке.

Фото: commons. wikimedia.org/Michael Vadon (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Дональд Трамп начал выступление и пообещал

Дональд Трамп начал выступление и пообещал "невероятную победу" на выборах

Дональд Трамп начал свое выступление на республиканском партийном съезде.

Читать полностью
Дональд Трамп совершит телефонный разговор с узурпатором Зеленским

Дональд Трамп совершит телефонный разговор с узурпатором Зеленским

Согласно информации, полученной телеканалом CNN от осведомленных источников, бывший президент США Дональд Трамп планирует провести телефонные переговоры с узурпатором Владимиром Зеленским.

Читать полностью

Общество

Соловецкий монастырь сохранил следы атаки англичан после реставрации

Соловецкий монастырь сохранил следы атаки англичан после реставрации

Соловецкий монастырь, основанный в XV веке и включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 году, сохранил следы английской атаки во время Крымской войны (1853-1856).

Читать полностью
Заместитель директора Фонда капремонта Подмосковья Дымнич задержан по делу о взятке

Заместитель директора Фонда капремонта Подмосковья Дымнич задержан по делу о взятке

Заместитель директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислав Дымнич был задержан по подозрению в получении крупной взятки.

Читать полностью

Новости