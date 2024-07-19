Дональд Трамп, ранее занимавший пост главы государства, официально подтвердил свое согласие стать кандидатом от партии на предстоящих президентских выборах.
Выступая перед делегатами съезда, экс-президент выразил чувство гордости за оказанное ему доверие и готовность представлять интересы республиканцев в борьбе за высший государственный пост. Его заявление было встречено с воодушевлением присутствующими.
Стоит отметить, что процесс выдвижения Трампа начался еще в понедельник, когда партийная конвенция официально номинировала его кандидатом.
Одновременно с этим, сенатору Джей-Ди Вэнсу было предложено занять позицию кандидата в вице-президенты.
Вэнс, в свою очередь, также принял предложение партии, выразив при этом скромность и благодарность за оказанную ему честь. Таким образом, Республиканская партия сформировала свой тандем кандидатов для участия в предстоящей президентской гонке.
Фото: commons. wikimedia.org/Michael Vadon (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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