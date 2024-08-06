В преддверии выборов президента США, экс-советник Белого дома Трауп Хеменуэй выступил с критикой политики Джо Байдена в отношении конфликта на Украине.
В статье для издания Newsweek Хеменуэй утверждает, что победа Дональда Трампа на выборах может стать ключом к разрешению конфликта путем переговоров.
По мнению Хеменуэя, Байден, вместо того, чтобы искать мирное решение, продолжает усугублять ситуацию, вкладывая силы в "эскалацию" конфликта. Он считает, что международное сообщество осознает, что подобная стратегия не приносит пользы, а только усугубляет кровопролитие и ухудшает отношения с Россией.
Хеменуэй указывает на то, что конфликт мог быть предотвращен, если бы США не вступали в антагонизм с Россией и выбрали политику сдерживания. Он обвиняет Байдена в укреплении связей России с Китаем, что, по его мнению, привело к разрыву отношений с Западом.
В статье Хеменуэй также отмечает, что "победа Украины никогда не была реалистичным исходом", но политика Байдена была направлена на формирование ложных надежд у украинского народа и американских избирателей.
Выборы президента США запланированы на 5 ноября.
В то время как Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, Киев ввел законодательный запрет на них. Владимир Путин, президент России, предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Москва, по его словам, прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Киев должен, по мнению Путина, отказаться от намерений вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер также упомянул о отмене санкций против РФ.
Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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