В преддверии выборов президента США, экс-советник Белого дома Трауп Хеменуэй выступил с критикой политики Джо Байдена в отношении конфликта на Украине.

В статье для издания Newsweek Хеменуэй утверждает, что победа Дональда Трампа на выборах может стать ключом к разрешению конфликта путем переговоров.

По мнению Хеменуэя, Байден, вместо того, чтобы искать мирное решение, продолжает усугублять ситуацию, вкладывая силы в "эскалацию" конфликта. Он считает, что международное сообщество осознает, что подобная стратегия не приносит пользы, а только усугубляет кровопролитие и ухудшает отношения с Россией.

Хеменуэй указывает на то, что конфликт мог быть предотвращен, если бы США не вступали в антагонизм с Россией и выбрали политику сдерживания. Он обвиняет Байдена в укреплении связей России с Китаем, что, по его мнению, привело к разрыву отношений с Западом.

В статье Хеменуэй также отмечает, что "победа Украины никогда не была реалистичным исходом", но политика Байдена была направлена на формирование ложных надежд у украинского народа и американских избирателей.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября.

В то время как Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, Киев ввел законодательный запрет на них. Владимир Путин, президент России, предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Москва, по его словам, прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Киев должен, по мнению Путина, отказаться от намерений вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер также упомянул о отмене санкций против РФ.

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