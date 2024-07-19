Выступая на съезде республиканцев, бывший президент США Дональд Трамп сделал смелое заявление о своей способности разрешать международные конфликты.

Он выразил уверенность, что в случае его избрания на пост президента, он сможет положить конец всем мировым кризисам, возникшим, по его мнению, в период правления администрации Джо Байдена.

Трамп особо выделил украинский конфликт, подчеркнув, что при его президентстве подобная ситуация никогда бы не возникла. Он заверил своих сторонников, что способен эффективно урегулировать напряженность между Россией и Украиной, а также справиться с другими международными проблемами, созданными, как он считает, нынешним правительством.

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