Предвыборный штаб Дональда Трампа обратился с жалобой в Федеральную избирательную комиссию США, обвиняя команду Камалы Харрис в неправомерном присвоении средств, изначально собранных для кампании президента Джо Байдена. Об этом информируют The New York Times и Bloomberg.

В жалобе утверждается, что штаб демократов совершил крупнейшее нарушение Закона о федеральных избирательных кампаниях, пытаясь присвоить $91,5 млн, оставшихся от кампании Байдена. Республиканцы намерены препятствовать передаче этих средств, не исключая возможности судебного разбирательства.

Однако, учитывая приближающиеся выборы, комиссия может не успеть рассмотреть жалобу до дня голосования. Штаб Харрис отвергает обвинения, называя их необоснованными и отвлекающими от реальной предвыборной работы.

Мнения экспертов по этому вопросу разделились. Некоторые считают действия штаба Харрис законными, аргументируя это тем, что фонд сбора средств изначально был общим для Байдена и Харрис.

Глава Федеральной избирательной комиссии, республиканец Шон Кукси, назначенный Трампом, выразил сомнения в законности передачи средств. Однако его предшественница, демократ Дара Линденбаум, считает эти действия правомерными.

Согласно американскому законодательству, средства, собранные для президентской кампании, могут быть использованы кандидатом в вице-президенты. Эксперты, опрошенные Associated Press, также склоняются к мнению, что Харрис имеет право распоряжаться этими средствами как основной кандидат.

Фото: From Wikimedia Commons/ The White House