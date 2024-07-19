Лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ выразил уверенность в победе экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах над любым кандидатом от демократической партии.

Это заявление он сделал в беседе с корреспондентом РИА Новости во время съезда республиканцев.

Скализ подчеркнул, что американцы не одобряют идеи, продвигаемые демократами. По его мнению, проблема не ограничивается только фигурой действующего президента Джо Байдена, но распространяется на всю партию, которая, по словам Скализа, находится под контролем крайне левых сил.

Политик отметил, что нынешняя ситуация в Демократической партии вызывает недовольство среди широких слоев населения США. Он считает, что радикальный уклон в политике демократов отталкивает многих избирателей.

Скализ выразил мнение, что независимо от того, кто будет выдвинут кандидатом от Демократической партии, Трамп сможет одержать победу. Это утверждение основано на его оценке текущих настроений в американском обществе и растущего недовольства политикой действующей администрации.

Заявление Скализа отражает уверенность республиканцев в своих шансах на победу в предстоящих президентских выборах. Оно также указывает на стратегию партии, направленную на критику не только конкретных лидеров демократов, но и всего идеологического курса оппонентов.

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