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Трамп одержал победу над Харрис в выборах Маска
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Победил, но есть нюанс: Трамп опередил Харрис в выборах, устроенных Илоном Маском

Трамп одержал победу над Харрис в выборах Маска

Экс-президент США Дональд Трамп одержал победу над вице-президентом Камалой Харрис в символическом голосовании, проведенном в социальной сети Х* предпринимателем Илоном Маском.

Маск предложил пользователям выбрать между Трампом и Харрис, и результаты показали, что Трамп получил поддержку 73.2% участников, в то время как Харрис набрала 26.8%.

В голосовании приняли участие более 5.8 миллиона пользователей соцсети Х*.

Ранее опрос, проведенный компанией Ipsos в сотрудничестве с ABC и Washington Post, показал, что Камала Харрис имеет поддержку 50% американских избирателей, что на 5% больше, чем у Трампа.

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября. Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом на пост президента, в то время как Демократическая партия планирует выдвинуть Харрис, хотя ей еще предстоит официально получить номинацию на предстоящем съезде в Чикаго.

* Деятеьность компании признана нежелательной на территории РФ

Фото: www. dvidshub.net/Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley (the image or file is in the public domain)

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