Победил, но есть нюанс: Трамп опередил Харрис в выборах, устроенных Илоном Маском

Экс-президент США Дональд Трамп одержал победу над вице-президентом Камалой Харрис в символическом голосовании, проведенном в социальной сети Х* предпринимателем Илоном Маском.
Маск предложил пользователям выбрать между Трампом и Харрис, и результаты показали, что Трамп получил поддержку 73.2% участников, в то время как Харрис набрала 26.8%.
В голосовании приняли участие более 5.8 миллиона пользователей соцсети Х*.
Ранее опрос, проведенный компанией Ipsos в сотрудничестве с ABC и Washington Post, показал, что Камала Харрис имеет поддержку 50% американских избирателей, что на 5% больше, чем у Трампа.
Президентские выборы в США назначены на 5 ноября. Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом на пост президента, в то время как Демократическая партия планирует выдвинуть Харрис, хотя ей еще предстоит официально получить номинацию на предстоящем съезде в Чикаго.
* Деятеьность компании признана нежелательной на территории РФ
Фото: www. dvidshub.net/Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley (the image or file is in the public domain)
Авианосец США прибыл на Ближний Восток
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило в социальной сети Х о прибытии авианосца "Авраам Линкольн" в регион Ближнего Востока, имея на борту истребители F-35C и F/A-18 Block III.
Демократы планируют сократить влияние Нэнси Пелоси после выборов
Согласно Washington Post, демократы в США обсуждают стратегии для снижения влияния бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в партии после предстоящих президентских выборов в ноябре.
Ксения Бородина вспомнила обиды на бывшего мужа Курбана Омарова
Ксения Бородина объяснила, почему не разрешает новой жене бывшего мужа Курбана Омарова видеться с их общей дочерью Теоной.
Александр Малич назначен новым директором Александринского театра
Александр Малич назначен на должность директора Александринского театра, о чем было объявлено в среду