Трамп отказывается от участия в слушании по делу о вмешательстве в выборы: новый поворот в судебном процессе

Трамп отказался участвовать в слушание по делу о вмешательстве в выборах

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение не присутствовать на предварительном слушании по новому делу, связанному с попыткой вмешательства в избирательный процесс.

В своем ходатайстве он уполномочил адвоката подтвердить его полную невиновность и отказаться от права участия в этом этапе судебного разбирательства.

"Я не буду принимать участие в предварительном слушании и поручаю своему защитнику заявить о моей невиновности по всем пунктам обвинения", — такое заявление сделал бывший президент в своем обращении к суду.

Предварительное слушание по этому делу намечено на 5 сентября в суде Вашингтона. Специально назначенный прокурор Джек Смит представил новое обвинительное заключение, настаивая на привлечении Трампа к ответственности по тем же статьям, что и в предыдущем разбирательстве, но с уточнениями, учитывающими решение Верховного суда о частичном иммунитете бывшего президента.

Трампу вменяются такие преступления, как сговор с целью обмана государства, противодействие официальным процедурам, а также заговор против правосудия.

Ранее Трамп пытался прекратить уголовные дела против себя, ссылаясь на постановление Верховного суда о предоставлении иммунитета от судебного преследования за действия, совершенные в официальном качестве.

Однако суд постановил, что этот иммунитет не является абсолютным и не распространяется на все действия президента. Трамп настаивает, что его нельзя привлекать к ответственности за действия, совершенные во время его пребывания на посту президента, включая ключевое событие — штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года.

В тот день сторонники Трампа совершили нападение на Капитолий, в результате чего работа конгресса была парализована на несколько часов. После того, как протестующих вытеснили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Сотни участников штурма были арестованы и обвинены в нарушении закона.

Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые он считает попыткой демократического истеблишмента помешать его возвращению в Белый дом. Некоторые из этих обвинений могут повлечь за собой наказание в виде 20 лет лишения свободы, и, если суд решит суммировать все сроки, Трамп может быть приговорен к нескольким столетиям заключения. В совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.

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