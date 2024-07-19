На собрании республиканцев бывший глава Белого дома Дональд Трамп поделился своими впечатлениями о покушении, произошедшем во время его предвыборного выступления в Пенсильвании.

Несмотря на опасность ситуации, экс-президент отметил, что ощущал необъяснимое чувство защищенности, приписывая это божественному покровительству.

Трамп описал момент нападения, рассказав о своей мгновенной реакции на звук выстрелов и ощущение удара в область уха. Он подчеркнул, что сразу осознал серьезность ситуации и предпринял меры самозащиты, бросившись на землю.

Инцидент произошел 13 июля во время публичного мероприятия. В результате стрельбы Трамп получил ранение в ухо, один из присутствующих погиб, еще двое оказались в критическом состоянии. Сотрудники Секретной службы США оперативно отреагировали на угрозу, нейтрализовав нападавшего.

По данным следствия, злоумышленник, идентифицированный как 20-летний Томас Мэтью Крукс, вел огонь с крыши близлежащего здания, находясь примерно в ста метрах от сцены. Федеральное бюро расследований квалифицировало этот случай как попытку покушения и возможный акт внутреннего терроризма.

Трамп выразил благодарность агентам Секретной службы за их мужество и профессионализм в экстремальной ситуации. Это происшествие вызвало широкий резонанс в американском обществе и поставило вопрос о необходимости усиления мер безопасности во время предвыборных мероприятий.

Фото: www. flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)