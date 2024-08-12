Возвращение в соцсеть Маска: Трамп опубликовал пост в соцсети Х*

После продолжительного перерыва, бывший президент США Дональд Трамп опубликовал новый пост в соцсети Илона Маска.
В своем обращении к гражданам он поставил под сомнение текущее состояние страны, сравнивая его с периодом своего президентства. Трамп выразил мнение, что экономика США находится в разрушенном состоянии, границы страны не контролируются, а нация в целом переживает упадок.
Бывший глава Белого дома призвал к восстановлению доступности, безопасности и величия страны. Вместе с текстовым обращением, экс-президент опубликовал предвыборный видеоролик.
Последний раз Трамп публиковал пост в данной соцсети 25 августа 2023 года. Тогда он поделился своим тюремным фото, сделанным в штате Джорджия, где против него было возбуждено четвертое уголовное дело, связанное с попытками повлиять на результаты президентских выборов 2020 года.
Дональд Трамп активно пользовался соцстетью Маска (ранее Twitter*) до тех пор, пока его аккаунт не был заблокирован администрацией социальной сети после событий 6 января 2021 года, связанных со штурмом Капитолия его сторонниками. После приобретения Twitter* Илоном Маском, учетная запись Трампа была восстановлена, однако экс-президент долгое время воздерживался от ее использования.
На прошлой неделе в своей социальной сети Truth Social Трамп анонсировал интервью с Илоном Маском, запланированное на 12 августа.
* Деятельность организации признана нежелательной на территории РФ
Фото: www. flickr. com/The White House (it is in the public domain)
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