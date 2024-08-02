Трамп опережает Харрис в предвыборных опросах

Согласно последнему опросу, проведенному социологической компанией Rasmussen Reports, бывший президент США Дональд Трамп, претендующий на выдвижение от республиканцев на ноябрьских выборах, имеет преимущество над вице-президентом Камалой Харрис, потенциальным кандидатом от демократов.
Разрыв между ними составляет 5 процентных пунктов среди вероятных избирателей.
Исследование показало, что 49% респондентов готовы отдать свой голос за Трампа, в то время как 44% поддерживают Харрис. Оставшиеся 4% предпочли бы другого кандидата, а 2% затруднились с ответом.
Опрос проводился 24-25 июля и охватил 2163 гражданина США, заявивших о своем намерении принять участие в голосовании. Погрешность исследования составляет два процентных пункта.
Напомним, что действующий президент Джо Байден принял решение не баллотироваться на второй срок на фоне опасений по поводу своего здоровья и усиливающейся критики. В качестве преемника он предложил кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Хотя ей еще предстоит официально победить на праймериз Демократической партии, согласно сообщениям СМИ, она уже заручилась достаточной поддержкой внутри партии.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. От Республиканской партии официально выдвинут Дональд Трамп, а его напарником в качестве кандидата в вице-президенты станет сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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