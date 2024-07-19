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Дональд Трамп начал выступление и пообещал
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Дональд Трамп начал выступление и пообещал "невероятную победу" на выборах

Дональд Трамп начал свое выступление на республиканском партийном съезде.

Свое выступление экс-президент США и кандидат в президенты начал с заявления, что на ноябрьских выборах одержит "невероятную победу".

Фото: www. flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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