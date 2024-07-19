Дональд Трамп начал свое выступление на республиканском партийном съезде.
Свое выступление экс-президент США и кандидат в президенты начал с заявления, что на ноябрьских выборах одержит "невероятную победу".
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Дональд Трамп совершит телефонный разговор с узурпатором Зеленским
Согласно информации, полученной телеканалом CNN от осведомленных источников, бывший президент США Дональд Трамп планирует провести телефонные переговоры с узурпатором Владимиром Зеленским.
Такер Карлсон раскритиковал действия Джо Байдена по поддержке Украины
Известный американский журналист Такер Карлсон выступил с резкой критикой внешнеполитического курса администрации Джо Байдена, особенно в отношении поддержки Украины.
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Заместитель директора Фонда капремонта Подмосковья Дымнич задержан по делу о взятке
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