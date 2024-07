На съезде Республиканской партии в Милуоки экс-президент США Дональд Трамп выступил с амбициозными заявлениями о будущем страны в случае его возвращения в Белый дом.

Он обрисовал перспективу восстановления международного авторитета Соединенных Штатов и укрепления их глобальных позиций.

Трамп подчеркнул, что под его руководством Америка вновь станет государством, чья мощь не будет подвергаться сомнению на мировой арене. Он также пообещал обеспечить полную безопасность границ страны и стимулировать экономический рост.

Бывший глава государства акцентировал внимание на необходимости кардинальных изменений в управлении страной. По его мнению, достижение поставленных целей невозможно без смены текущего руководства, которое он охарактеризовал как неэффективное и некомпетентное.

Трамп придал особое значение предстоящим выборам, назвав их ключевыми в истории США. Он подчеркнул, что от их исхода зависит будущее направление развития страны и ее положение на международной арене.

Фото: www. flickr.com/The White House (it is in the public domain)