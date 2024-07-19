На национальном съезде Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин, Дональд Трамп выступил с ключевой речью, ознаменовавшей его официальное согласие стать кандидатом от партии на предстоящих президентских выборах в США.

Экс-президент выразил уверенность в своей будущей победе, прогнозируя, что следующие четыре года станут беспрецедентно успешными в истории Соединенных Штатов. Трамп подчеркнул, что его потенциальный триумф на выборах ожидается через четыре месяца.

В своем выступлении республиканский кандидат акцентировал внимание на необходимости преодоления существующего раскола в американском обществе. Он заявил о своем намерении стать лидером для всей нации, а не только для ее части, подчеркивая важность объединения страны.

Трамп подчеркнул, что его цель — не просто победа на выборах, а достижение консенсуса между различными группами населения. Он выразил мнение, что истинный успех заключается в способности объединить всю Америку, а не только ее половину.

Это выступление стало кульминационным моментом общенационального партийного мероприятия, на котором Трамп официально подтвердил свое намерение участвовать в президентской гонке от Республиканской партии на ноябрьских выборах. Его речь отразила ключевые аспекты предвыборной стратегии и видение будущего страны.

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