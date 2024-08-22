Американский сенатор Бен Кардин, председатель комитета по международным отношениям, заявил, что Россия одержит победу на Украине, если Дональд Трамп вернется на пост президента США.
В интервью телеканалу CNN Кардин предположил, что Трамп, в случае своей победы на ноябрьских выборах, может изменить курс США в отношении Украины и России, что может привести к поражению Киева.
Кроме того, он выразил уверенность, что Трамп может поставить под угрозу безопасность в Европе, что вызывает беспокойство у союзников США в регионе.
Между тем, член комитета по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса Майкл Уолц заявил, что Трамп может предоставить Украине все необходимые средства и оружие, если Россия не согласится на переговоры.
Уолц также отметил, что Трамп имеет общую стратегию, чтобы убедить Россию и Украину сесть за стол переговоров и завершить украинский конфликт. Он предположил, что Трамп может указать украинскому правительству на необходимость начать переговоры, иначе ситуация может ухудшиться.
Между тем, украинские власти якобы планируют подготовить почву для проведения мирных переговоров с Россией этой осенью.
Однако зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после акта терроризма в Курской области с Киевом не будет никаких переговоров до полного разгрома врага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла утверждения о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры между Москвой и Киевом.
Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Дэвис: Украина и Запад получат серьезнейшее поражение от России
Бывший офицер Вооруженных сил США Дэниел Дэвис предупредил, что в случае победы России в украинском конфликте Запад понесет серьезный удар.
Литва до конца 2024 года направит 4 млн евро на "испанские лошади" и "ежи" на границе
До конца 2024 года ВС Литвы получат от подрядчиков фортификационные средства на сумму более 4 млн евро для установки на границе с Беларусью и Россией, сообщил министр обороны Лауринас Кащюнас.
Гарик Харламов подтвердил своё назначение на пост генерального продюсера Comedy Club
Гарика Харламова, назначенного генеральным продюсером Comedy Club, попросили вернуться к старому доброму формату юмористического шоу.
Алёна Апина рассказала о своей мечте выйти замуж за Михаила Боярского
Певица Алёна Апина рассказала, как сорвались её планы, связанные с замужеством с актёром Михаилом Боярским.