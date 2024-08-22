Американский сенатор Бен Кардин, председатель комитета по международным отношениям, заявил, что Россия одержит победу на Украине, если Дональд Трамп вернется на пост президента США.

В интервью телеканалу CNN Кардин предположил, что Трамп, в случае своей победы на ноябрьских выборах, может изменить курс США в отношении Украины и России, что может привести к поражению Киева.

Кроме того, он выразил уверенность, что Трамп может поставить под угрозу безопасность в Европе, что вызывает беспокойство у союзников США в регионе.

Между тем, член комитета по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса Майкл Уолц заявил, что Трамп может предоставить Украине все необходимые средства и оружие, если Россия не согласится на переговоры.

Уолц также отметил, что Трамп имеет общую стратегию, чтобы убедить Россию и Украину сесть за стол переговоров и завершить украинский конфликт. Он предположил, что Трамп может указать украинскому правительству на необходимость начать переговоры, иначе ситуация может ухудшиться.

Между тем, украинские власти якобы планируют подготовить почву для проведения мирных переговоров с Россией этой осенью.

Однако зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после акта терроризма в Курской области с Киевом не будет никаких переговоров до полного разгрома врага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла утверждения о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры между Москвой и Киевом.

Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)