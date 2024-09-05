Возможно, он оказал услугу: Трамп заявил, что не знает, как относится к поддержке Харрис от Путина

Трамп о поддержке Путиным Камалы Харрис: Не знаю, как это расценить

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп, выразил неопределенность по поводу заявления президента России Владимира Путина о поддержке кандидатуры демократки Камалы Харрис.

Ранее Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия намерена поддерживать Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний президент Джо Байден. Российский лидер отметил её заразительный смех, намекая на её позитивное настроение.

Трамп, комментируя заявление Путина, признался, что не знает, как к этому относиться. Он выразил сомнение, стоит ли ему благодарить Путина за поддержку Харрис, и не уверен, был ли это жест оскорбления или попытка оказать услугу.

Администрация США также отреагировала на высказывание Путина. В Белом доме посоветовали российскому лидеру воздержаться от комментариев и не вмешиваться в выборы в США. Москва категорически отвергает любые обвинения в вмешательстве в избирательный процесс.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)