Специалист аналитического института Independent Institute Билл Эверс в беседе с РИА Новости выразил убеждение, что при управлении Дональда Трампа Соединенными Штатами Америки Украина не станет членом НАТО.

Эверс предположил, что Трамп, а также кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс, будут более склонны к поддержке идеи о сохранении Украины в статусе нейтральной страны на продолжительный период.

Эверс подчеркнул, что попытки интеграции Украины в НАТО, которые велись начиная с времен Джорджа Буша, могут рассматриваться как провокация в отношении Российской Федерации. Он также напомнил о необходимости учета статьи 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне в контексте текущего конфликта.

По мнению Эверса, референдум на территориях, где проживает преимущественно русскоязычное население, следовало бы провести еще в момент распада Советского Союза, чтобы на основе его результатов скорректировать границы Украины.

Эксперт также выразил мнение, что в случае возвращения Трампа к власти в отношениях между Россией и США обе стороны будут исходить из своих национальных интересов. Он отметил, что в американской политике всегда существовало разделение на идеалистов и реалистов в подходах к России, и Вэнс понимает важность учета российских интересов.

Фото: www. president.gov.ua/ The Presidential Administration of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿