Увод взгляда: Трамп назвал обвинения о штурме Капитоля попыткой вмешаться в выборы

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что новое обвинительное заключение, связанное с его ролью в штурме Капитолия, является попыткой вмешательства в предстоящие выборы.

Трамп обозначил это как попытку отвлечь внимание американцев от внутренних проблем, которые, по его мнению, возникли из-за действий нынешней администрации, включая миграционный кризис, рост преступности, инфляцию и угрозу глобального конфликта. Эти мысли он выразил в своей социальной сети Truth Social.

Специальный прокурор Джек Смит недавно представил обновленное обвинительное заключение против Трампа, настаивая на том, что экс-президент должен быть привлечен к ответственности по тем же статьям, по которым уже идет разбирательство в вашингтонском суде. Однако Смит уточнил некоторые детали обвинения, учитывая решение Верховного суда о частичном иммунитете для бывших президентов.

Ранее Трамп требовал прекратить уголовные дела против него, ссылаясь на постановление Верховного суда, которое предоставляет ему иммунитет от юридического преследования за действия, совершенные на посту президента. Однако суд разъяснил, что этот иммунитет не является абсолютным и распространяется только на действия, выполненные в официальном качестве.

Трамп утверждает, что его нельзя судить за действия, связанные с периодом его пребывания на посту президента, включая события 6 января 2021 года, когда его сторонники атаковали Капитолий в попытке предотвратить утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах.

6 января 2021 года сторонники Трампа совершили нападение на Капитолий, что привело к временной блокировке работы Конгресса. После восстановления порядка законодатели подтвердили победу Байдена на выборах. Впоследствии сотни участников штурма были арестованы правоохранительными органами по различным обвинениям.

В общей сложности Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Он считает, что эти обвинения — часть политической борьбы, направленной на то, чтобы помешать ему снова занять пост президента. Самые серьезные из предъявленных обвинений могут привести к заключению на срок до 20 лет. Если все сроки будут суммированы, Трамп может быть приговорен к нескольким сотням лет тюремного заключения. В совокупности ему грозит более 700 лет лишения свободы.

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