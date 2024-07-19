Журналист Такер Карлсон, выступая на съезде республиканцев, заявил о кардинальных изменениях, произошедших после покушения на экс-президента США Дональда Трампа.
По мнению Карлсона, это событие трансформировало не только съезд, но и всю нацию, мировое сообщество и самого Трампа.
Карлсон подчеркнул, что в результате инцидента Трамп перестал восприниматься исключительно как политический кандидат или бывший глава государства. Теперь, по словам журналиста, он стал настоящим лидером нации.
Журналист также поделился подробностями своего телефонного разговора с Трампом, состоявшегося вскоре после покушения. Карлсон отметил, что экс-президент не упоминал о себе, а выражал восхищение и гордость поведением людей, присутствовавших на мероприятии, которые не поддались панике после выстрелов.
Инцидент произошел 13 июля во время предвыборного митинга Трампа в Пенсильвании. В результате стрельбы экс-президент получил ранение в ухо, один зритель погиб, двое находятся в критическом состоянии. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, который стрелял со крыши здания, расположенного примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия.
ФБР квалифицировало происшествие как попытку покушения и возможный акт внутреннего терроризма. Подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс. Расследование инцидента продолжается.
Фото: www. flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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