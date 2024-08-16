Пошел на опережение: Трамп набирает больше 4 процентных пункта, чем Харрис

Бывший президент США и претендент на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп опережает нынешнего вице-президента Камалу Харрис, которая, возможно, станет кандидатом от Демократической партии, на четыре процентных пункта. Такие данные предоставила социологическая компания Rasmussen Reports.
Согласно исследованию, 49% вероятных избирателей в США выразили намерение поддержать Трампа, тогда как за Харрис готовы отдать свои голоса 45% опрошенных.
Помимо этого, около 3% участников опроса заявили, что поддержали бы другого кандидата, а 2% еще не определились с выбором. Опрос был проведен 8, 11, 12, 13 и 14 августа среди 1885 потенциальных избирателей в США, а погрешность результатов составляет приблизительно два процентных пункта.
Процесс выборов президента в США проходит в два этапа. На начальном уровне граждане каждого штата голосуют за кандидатов.
Кандидат, который получает большинство голосов в штате, забирает все голоса выборщиков от этого штата. Количество выборщиков определяется числом конгрессменов от штата и составляет всего 538.
Таким образом, даже поддержка большинства избирателей может не гарантировать победы. Например, в 2016 году Хиллари Клинтон получила на три миллиона голосов больше, чем Трамп, но всё равно потерпела поражение, так как Трамп выиграл по числу голосов выборщиков — 306 против 232.
Как отмечало агентство Reuters, хотя общенациональные опросы предоставляют важные сведения о предпочтениях американцев, окончательное распределение голосов в коллегии выборщиков определяется несколькими ключевыми штатами.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября.
Фото: www.dvidshub.net/Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley (the image or file is in the public domain)
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