Научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) ВШЭ Лев Сокольщик прокомментировал информацию о возможном проекте ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

По мнению эксперта, эти сведения могут носить гипотетический характер и являться частью предвыборной стратегии. Сокольщик полагает, что это может быть сигналом Украине и союзникам о намерении Трампа продолжать поддержку Киева в случае его избрания.

Эксперт также отметил, что данная информация может быть попыткой оказать давление на Россию с целью приблизить завершение военных действий. Он напомнил, что Трамп уже ранее применял тактику давления на Украину, указывая на военный потенциал России и угрожая сокращением помощи.

Сокольщик подчеркнул, что источником информации является окружение Трампа, что следует учитывать при ее оценке. По его мнению, это может быть способом продемонстрировать, что Трамп не откажется от поддержки Украины и союзников в целом.

Эксперт также предположил, что подобные заявления могут быть направлены на то, чтобы вынудить Россию сесть за стол переговоров. Он охарактеризовал эти сигналы как противоречивые, адресованные обеим сторонам конфликта, с целью посеять сомнения в перспективах дальнейших военных действий.

В заключение Сокольщик отметил, что вопрос о реальном воплощении этих планов остается открытым и требует дальнейшего анализа.

Фото: www. flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)