Экс-президент Трамп анонсировал интервью с Маском

Дональд Трамп, баллотирующийся на пост президента США от Республиканской партии, сообщил в своей социальной сети Truth Social о намерении дать развернутое интервью известному предпринимателю и миллиардеру Илону Маску в понедельник.

Кандидат в президенты написал в своем аккаунте, что в понедельник вечером у него запланировано масштабное интервью с Илоном Маском.

Накануне, в воскресенье, Маск в соцсетяз выразил мнение, что Дональд Трамп является более приемлемым кандидатом на пост главы американского государства по сравнению с его соперницей Камалой Харрис.

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября. От Республиканской партии на высший государственный пост официально номинирован бывший президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом на должность вице-президента утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. Их оппонентами в предвыборной гонке станут Камала Харрис и Тим Уолц.

