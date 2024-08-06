Экс-президент Трамп анонсировал интервью с Маском

Дональд Трамп, баллотирующийся на пост президента США от Республиканской партии, сообщил в своей социальной сети Truth Social о намерении дать развернутое интервью известному предпринимателю и миллиардеру Илону Маску в понедельник.
Кандидат в президенты написал в своем аккаунте, что в понедельник вечером у него запланировано масштабное интервью с Илоном Маском.
Накануне, в воскресенье, Маск в соцсетяз выразил мнение, что Дональд Трамп является более приемлемым кандидатом на пост главы американского государства по сравнению с его соперницей Камалой Харрис.
Президентские выборы в США назначены на 5 ноября. От Республиканской партии на высший государственный пост официально номинирован бывший президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом на должность вице-президента утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. Их оппонентами в предвыборной гонке станут Камала Харрис и Тим Уолц.
Фото: www. flickr.com/The White House (it is in the public domain)
Мировые рынки ощутили падение на фоне опасений рецессии в США
Неделя началась с неутешительных новостей для мировых финансовых рынков, ознаменованных так называемым "черным понедельником". Падение затронуло практически все фондовые биржи мира, включая российскую, и связано с опасениями рецессионных процессов в США.
Bayer понес убытки в размере 34 миллионов евро за второй квартал 2024 года
Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer сообщил о потере в 34 миллиона евро за второй квартал 2024 года. Причиной убытков стала неблагоприятная структура продаж в агрохимическом секторе, включая снижение выручки от продаж гербицидов и фунгицидов, а также падение спроса на кукурузное семя.
Всплеск лихорадки Западного Нила зафиксирован в России
Новый всплеск лихорадки Западного Нила зафиксирован в России.
Надежда Бабкина рассказала, что приютила котёнка в своём театре
Певица Надежда Бабкина рассказала, какой очаровательны обитатель обосновался в стенах театра "Русская песня".