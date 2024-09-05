Новые правила теледебатов: Трамп и Харрис встретятся без зрителей и с ограниченным доступом к микрофону

Американский телеканал ABC News представил правила проведения теледебатов, которые состоятся 10 сентября между бывшим президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис — кандидатами на пост главы Белого дома от республиканцев и демократов.

Согласно этим правилам, микрофон будет включен только у выступающего, а живой аудитории в зале не будет.

На сайте телеканала указано, что зрителей в аудитории не будет. Микрофоны будут включаться только у того кандидата, чей черед говорить, и выключаться, когда выступает другой кандидат. Вопросы могут задавать только модераторы.

Каждому кандидату предоставляется две минуты для ответа на вопрос модераторов, еще две минуты для ответа на критику оппонента и одна дополнительная минута для разъяснений. Кандидатам запрещено приносить с собой заготовки для выступления, но им предоставят бумагу и ручки для заметок в процессе. Во время рекламных пауз представителям предвыборных штабов запрещено общаться со своими кандидатами.

Ранее возникли споры по поводу договоренности о работе микрофонов: во время первых дебатов Трампа и действующего президента Джо Байдена в июне микрофоны работали только у того, чья очередь была выступать. Это предложение исходило от команды Байдена. Штаб Трампа хотел сохранить эти же правила, но против выступала кампания Харрис и сама вице-президент.

Раннее она написала в соцсетях, что претенденты на высший пост должны дискутировать открыто, а раз окружение Трампа не доверяет ему настолько, чтобы оставить микрофон включенным, то и американский народ не должен доверять ему. О том, должен ли американский народ доверять Байдену, от команды которого первоначально исходило предложение о выключенном микрофоне, Харрис не высказывалась.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)