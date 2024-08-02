Штаб Харрис заявляет, что Трамп боится дебатов

Предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис обвинил Дональда Трампа, кандидата в президенты от республиканцев, в нежелании участвовать в дебатах, запланированных на 10 сентября.
Штаб Харрис опубликовал сообщение в социальной сети X, в котором утверждается, что Трамп не боится распространять ложь и разжигать ненависть на своих предвыборных митингах или в интервью с консервативными комментаторами. Однако, по мнению штаба, он опасается столкнуться с вице-президентом США в прямом эфире.
Несколько недель Трамп и Харрис не могут согласовать дату и площадку для проведения дебатов. Изначально второй раунд дебатов планировался на 10 сентября на телеканале ABC с участием действующего президента США Джо Байдена. Однако после выхода Байдена из предвыборной гонки команда Трампа заявила о невозможности гарантировать участие в дебатах на ABC, ссылаясь на смену кандидата от демократов.
Телеканал Fox News, близкий к республиканцам, предложил провести дебаты 17 сентября. Однако Трамп обвиняет ABC в поддержке демократов и распространении фейковых новостей.
Ситуация с дебатами отражает напряженность предвыборной гонки и нежелание Трампа вступать в прямую конфронтацию с Харрис. Возможно, он опасается, что дебаты могут негативно повлиять на его рейтинг и уменьшить шансы на победу на выборах, которые состоятся 5 ноября.
Фото: www. flickr. com/The White House (it is in the public domain)
Мадуро стал президентов Венесуэлы после подсчета 97% голосов
В пятницу глава Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо обнародовал предварительные итоги президентских выборов после обработки 96,87% бюллетеней. Согласно этим данным, действующий лидер Николас Мадуро лидирует с 51,95% голосов, в то время как его оппонент Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал 43,18%.
Волна ультраправых протестов захлестнула Англию после трагедии в Саутпорте
Город Сандерленд на северо-востоке Англии стал ареной массовых беспорядков с участием сотен представителей ультраправых группировок.
Все-таки продавили: телеведущий Иван Ургант возвращается на российскую сцену
Телеведущий Иван Ургант примет участие в музыкальном фестивале после двух лет безработицы.
Актриса Мария Кожевникова показала свой отдых с детьми на море
Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова рассказала, каким необычным образом приехала в отпуск с сыновьями на турецкое побережье.