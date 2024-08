Штаб Харрис заявляет, что Трамп боится дебатов

Предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис обвинил Дональда Трампа, кандидата в президенты от республиканцев, в нежелании участвовать в дебатах, запланированных на 10 сентября.

Штаб Харрис опубликовал сообщение в социальной сети X, в котором утверждается, что Трамп не боится распространять ложь и разжигать ненависть на своих предвыборных митингах или в интервью с консервативными комментаторами. Однако, по мнению штаба, он опасается столкнуться с вице-президентом США в прямом эфире.

Несколько недель Трамп и Харрис не могут согласовать дату и площадку для проведения дебатов. Изначально второй раунд дебатов планировался на 10 сентября на телеканале ABC с участием действующего президента США Джо Байдена. Однако после выхода Байдена из предвыборной гонки команда Трампа заявила о невозможности гарантировать участие в дебатах на ABC, ссылаясь на смену кандидата от демократов.

Телеканал Fox News, близкий к республиканцам, предложил провести дебаты 17 сентября. Однако Трамп обвиняет ABC в поддержке демократов и распространении фейковых новостей.

Ситуация с дебатами отражает напряженность предвыборной гонки и нежелание Трампа вступать в прямую конфронтацию с Харрис. Возможно, он опасается, что дебаты могут негативно повлиять на его рейтинг и уменьшить шансы на победу на выборах, которые состоятся 5 ноября.

Фото: www. flickr. com/The White House (it is in the public domain)