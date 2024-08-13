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Трамп: Байден сделал глупость, допустив вступление Украины в НАТО
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Трамп обвинил Байдена в глупости из-за Украины

Трамп: Байден сделал глупость, допустив вступление Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин является хорошим переговорщиком, однако действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден решил начать "говорить глупости". Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп.

"Например, он сказал, что Украина может сейчас стать членом НАТО", — заявил республиканец во время интервью американскому бизнесмену Илону Маску на площадке соцсети X.

По его словам, именно из-за "глупости" со стороны Байдена начался конфликт на территории Украины. Трамп добавил, что "не было шансов, что Путин введет войска на Украину", а после того, как он покинул свой пост, Москва начала формировать крупные армии на границе с бывшей советской республикой.

Фото: flickr/Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America

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