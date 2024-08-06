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Трамп: мой любимый боец — Хабиб Нурмагомедов
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Это россиянин: Дональд Трамп назвал своего любимого бойца ММА

Трамп: мой любимый боец — Хабиб Нурмагомедов

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что его любимым бойцом смешанных единоборств является российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов, член Зала славы UFC и бывший чемпион в лёгком весе.

Трамп отметил, что Хабиб, обладая рекордом из 29 побед, завершил карьеру после смерти своего отца и остаётся непобеждённым, добавив, что он был выдающимся спортсменом.

Напомним, выборы президента США 2024 года запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны. На этих выборах будут решать, кто станет следующим президентом и вице-президентом Соединённых Штатов.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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