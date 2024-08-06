Это россиянин: Дональд Трамп назвал своего любимого бойца ММА

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что его любимым бойцом смешанных единоборств является российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов, член Зала славы UFC и бывший чемпион в лёгком весе.

Трамп отметил, что Хабиб, обладая рекордом из 29 побед, завершил карьеру после смерти своего отца и остаётся непобеждённым, добавив, что он был выдающимся спортсменом.

Напомним, выборы президента США 2024 года запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны. На этих выборах будут решать, кто станет следующим президентом и вице-президентом Соединённых Штатов.

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