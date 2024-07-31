Видеозапись, сделанная рядом с местом, где находился Дональд Трамп, показывает, что человек, покушавшийся на бывшего президента США, был замечен на крыше, с которой он ранил политика.
Эта запись, предположительно сделанная сторонником Трампа, была опубликована американскими телеканалами.
Камера, расположенная за спиной политика, фиксирует подозреваемого, который идет по крыше и занимает позицию для стрельбы.
Снайпер секретной службы ликвидировал злоумышленника только после того, как он успел сделать восемь выстрелов.
Фото: commons.wikimedia.org/Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley(Creative Commons CC0 License)
Авиакомпании Америки и Британии приостановили рейсы в Израиль
В связи с обострением на Ближнем Востоке авиакомпания United Airlines объявила о приостановке рейсов в Тель-Авив. Пресс-служба сообщила РИА Новости, что это решение принято как мера безопасности.
New York Times: Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании.
Вместе матери компенсацию за гибель солдата СВО выплатили покинувшему семью отцу
История о матери погибшего солдата, которая оспаривает право бывшего мужа на получение денежной компенсации после смерти сына, вызвала резонанс в суде. Женщина утверждает, что отец не участвовал в воспитании ребенка и не заслуживает выплат.
Суд принял иск о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук
Московский Савеловский районный суд зарегистрировал исковое заявление от создательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком. Информация об этом появилась в судебных документах 30 июля, что привлекло внимание издания "Ведомости".