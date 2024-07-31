Видеозапись, сделанная рядом с местом, где находился Дональд Трамп, показывает, что человек, покушавшийся на бывшего президента США, был замечен на крыше, с которой он ранил политика.

Эта запись, предположительно сделанная сторонником Трампа, была опубликована американскими телеканалами.

Камера, расположенная за спиной политика, фиксирует подозреваемого, который идет по крыше и занимает позицию для стрельбы.

Снайпер секретной службы ликвидировал злоумышленника только после того, как он успел сделать восемь выстрелов.

Фото: commons.wikimedia.org/Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley(Creative Commons CC0 License)